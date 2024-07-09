Мхеиӡе Марта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мхеиӡе Марта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чқотуа Никәала

Отец ребёнка: Чқотуа Зураб

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чқотуа Зураб

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чқотуа Давид (Манча)

Отец ребёнка: Чқотуа Зураб

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1860

Сын: Чқотуа Семен (Михаил)

Отец ребёнка: Чқотуа Зураб

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно

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