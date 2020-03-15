Грехова (Артемова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.04.1939

Дата смерти

15.03.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939

Отец: Артемов Петр Михайлович

Мать: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грехов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грехов Владимир Иванович

Смерть
15.03.2020
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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