Грехова (Артемова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1939
Дата смерти15.03.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грехов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грехов Владимир Иванович
Смерть
15.03.2020