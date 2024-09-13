Басалаева Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасалаева Лукерья Михайловна

Басалаева Лукерья Михайловна

Место рождения

Вологодская область Никольский район д. Лисицино

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

1978 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1926 ст.

Сын: Басалаев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Басалаев Матвей

Отец Басалаев Матвей родился и жил в Вологодской области Никольского района д. Милофаново, потом деревня сгорела и Матвей переехал в Лисицино. Иван Матвеевич жил в Лисицино, женился и родилось у них 1... Показать все
Смерть
1978 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.