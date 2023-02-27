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Рогозин Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Рогозин Павел

Мать: (Рогозина) Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Евфимия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Рогозина) Агафья

Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Татьяна

Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия

Рождение ребёнка
06.09.1848

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия

Смерть
Неизвестно

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