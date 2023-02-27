Рогозин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Рогозин Павел
Мать: (Рогозина) Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Евфимия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Рогозина) Агафья
Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия
Рождение ребёнка
06.09.1848
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Евфимия
Смерть
Неизвестно