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Корсунов Елисей Наумович

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Корсунов Наум Леонтьевич

Мать: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
19.08.1870

Дочь: Васса Елисеевна

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
27.09.1873

Дочь: Улита Елисеевна

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Моисеевна

ГАДО Ф - 265-1-2,м/к 1873г.лист № 30,зап.№ 42.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Пелагея Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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