Кургузова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургузова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кургузова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кургузов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургузов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кургузов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургузов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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