Сулейманов Мулласелим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Мулласелим

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Алтымбаев Сулейман Абыз

Мать: не указана

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мулласелимов Мамет

Мать ребёнка: Маржян

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мулоселимов Мурсалим

Мать ребёнка: Маржян

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно
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