Сулейманов Мулласелим
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Алтымбаев Сулейман Абыз
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мулласелимов Мамет
Мать ребёнка: Маржян
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мулоселимов Мурсалим
Мать ребёнка: Маржян
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно