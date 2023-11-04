Лукина Тамара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1964
Дочь: Соловьева Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Ильич
Рождение ребёнка
17.05.1977
Сын: Соловьев Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Ильич
Смерть
Неизвестно