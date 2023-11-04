Лукина Тамара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина Тамара Тимофеевна

Лукина Тамара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Геннадий Ильич

Рождение ребёнка
01.03.1964

Дочь: Соловьева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Ильич

Рождение ребёнка
17.05.1977

Сын: Соловьев Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.