Шафигуллин Салях Сибагатуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафигуллин Сибагатулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.?
Сын: Шафигуллин Рафик Саляхович
Мать ребёнка: Шафигуллина Васима Абдулганиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафигуллин Ринат Саляхович
Мать ребёнка: Шафигуллина Васима Абдулганиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафигуллина Равиля Саляховна
Мать ребёнка: Шафигуллина Васима Абдулганиевна
Смерть
Неизвестно