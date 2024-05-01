Суботина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Субботина) ? Степановна

Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Субботина) ? Степановна

Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Субботин ? Степанович

Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Субботин ? Степанович

Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич

Смерть
После 1897

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