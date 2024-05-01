Суботина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Субботина) ? Степановна
Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Субботина) ? Степановна
Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Суботин Степан Прокопьевич
Смерть
После 1897