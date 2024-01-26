Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (Волкова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1991

Отец: Волков Сергей Михайлович

Мать: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожухов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.2011

Дочь: Кожухова Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Кожухов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.2017

Сын: Кожухов Артём Юрьевич

Отец ребёнка: Кожухов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.02.2023

Сын: Кожухов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Кожухов Юрий Алексеевич

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