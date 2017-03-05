Акимов Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1966
Дата смерти05.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966
Отец: Акимов Вячеслав Егорович
Мать: Акимова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
06.05.1990
Дочь: Поэтова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Акимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1997
Дочь: Акимова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2017