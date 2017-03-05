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Акимов Сергей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1966

Дата смерти

05.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966

Отец: Акимов Вячеслав Егорович

Мать: Акимова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Поэтова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Акимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1997

Дочь: Акимова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Наталья Николаевна

Смерть
05.03.2017
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