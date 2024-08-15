Безродная Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродная Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Безродная) Евдокия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Безродная) Прасковья Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Безродный Логвин Пантелеймонович

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1816

Сын: Безродный Григорий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

В РС за 1816 год записан как Егор.
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Безродная) Марфа Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Безродный Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Безродный Гурий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Безродный Тихон Пантелеймонович

Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

"Сдан в рекруты в 1848 году".
Смерть
Неизвестно

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