Безродная Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Безродная) Евдокия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Дочь: (Безродная) Прасковья Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Сын: Безродный Логвин Пантелеймонович
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Сын: Безродный Григорий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Дочь: (Безродная) Марфа Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Сын: Безродный Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Сын: Безродный Гурий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Сын: Безродный Тихон Пантелеймонович
Отец ребёнка: Безродный Пантелеймон Тимофеевич