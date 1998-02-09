Селиванова Любовь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавина Н

Отец ребёнка: Лавин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавин Никита

Отец ребёнка: Лавин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавин ?

Рождение ребёнка
28.01.1977

Дочь: Дяченко (Селиванова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Селиванов Сергей

Смерть
09.02.1998

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