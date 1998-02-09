Селиванова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавин Никита
Отец ребёнка: Лавин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавин ?
Рождение ребёнка
28.01.1977
Дочь: Дяченко (Селиванова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Селиванов Сергей
Смерть
09.02.1998