(Фокина) Степанида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Степанида Кузьминична

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Фокин Кузьма Яковлевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Оглоблина Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Михеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никифор Петрович

Отец ребёнка: Петр Михеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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