(Фокина) Степанида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Фокин Кузьма Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Оглоблина Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Михеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никифор Петрович
Отец ребёнка: Петр Михеевич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно