Летов Егор (Игорь) Федорович
Место рождения
Дата рождения10.09.1964
Дата смерти19.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1964 по 1982
Место жительства
С 1982 по 1984
Красково, Люберцы, Московская область
Место жительства
С 1984 по 2008
Смерть
19.02.2008