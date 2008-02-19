Летов Егор (Игорь) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летов Егор (Игорь) Федорович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

10.09.1964

Дата смерти

19.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1964 по 1982
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1982 по 1984
Красково, Люберцы, Московская область
Место жительства
С 1984 по 2008
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.02.2008
Омск, город Омск, Омская область
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