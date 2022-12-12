Григорченкова (Ильина) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1977
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.08.1981
Сын: Григорченков Иван Александрович
Отец ребёнка: Григорченков Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1985
Сын: Григорченков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Григорченков Александр Иванович