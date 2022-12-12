Григорченкова (Ильина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорченкова (Ильина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.08.1977

Муж: Григорченков Александр Иванович

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.08.1981

Сын: Григорченков Иван Александрович

Отец ребёнка: Григорченков Александр Иванович

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1985

Сын: Григорченков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Григорченков Александр Иванович

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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