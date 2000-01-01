Соловьев Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1956

Сын: Соловьев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Соловьева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Соловьева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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