Вологина (Серова) Антонина Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Серова) Антонина Капитоновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Рождение
28.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Вологин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Вологин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Крым, Судак
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Смерть
2000
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