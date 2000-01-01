Вологина (Серова) Антонина Капитоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.10.1924
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение
28.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Крым, Судак
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Смерть
2000