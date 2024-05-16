Гуляйша Муратова 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуляйша Муратова

Место рождения

Курманаево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курманаево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейзулла Юнусов

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Гулбустан Фейзуллина

Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Фахритдин Фейзуллин

Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Насыртдин Фейзуллин

Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Идрис Фейзуллин

Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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