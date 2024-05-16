Гуляйша Муратова
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейзулла Юнусов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Гулбустан Фейзуллина
Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Фахритдин Фейзуллин
Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Насыртдин Фейзуллин
Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Идрис Фейзуллин
Отец ребёнка: Фейзулла Юнусов
Смерть
Неизвестно