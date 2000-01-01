Peter Andreas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Peter Andreas

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ewa

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Andreas

Мать ребёнка: Ewa

Смерть
Неизвестно
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