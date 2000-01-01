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Peter Andreas
Peter Andreas
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Варвара
Около 1823 г.р.
Andreas
Около 1826 г.р.
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь:
Варвара
Мать ребёнка:
Ewa
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын:
Andreas
Мать ребёнка:
Ewa
Смерть
Неизвестно
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