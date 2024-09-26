Кривощекова Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова Агафья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Дочь: (Кривощекова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144, оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17
Рождение ребёнка
27.06.1899

Сын: Кривощеков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.

Сын: Кривощеков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
воспреемники: Максим Игнатов Сажентов (фамилия неточно) и крестьянская девица Дарья Яковлевна Кривощекова см. ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 12, запись 20 ГААК
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.

Сын: Кривощеков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/6/247 запись 111
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.

Дочь: (Кривощекова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
см. ГААК 144/06/529 стр 85 запись №230 Восприемники: крестьянин с. Камень Павел*** Нештаев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Баяндина
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Сын: Кривощеков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/733 запись 270 стр 99
Смерть
Неизвестно

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