Кривощекова Агафья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Дочь: (Кривощекова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
ГААК фонд 144, оп. 5 д. 843 запись 42 стр 17
Рождение ребёнка
27.06.1899
Сын: Кривощеков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1901 ст.
Сын: Кривощеков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
воспреемники: Максим Игнатов Сажентов (фамилия неточно) и крестьянская девица Дарья Яковлевна Кривощекова см. ф. 144, оп. 6. д. 324 стр. 12, запись 20 ГААК
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.
Сын: Кривощеков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
см. ГААК 144/6/247 запись 111
Рождение ребёнка
20.11.1904 ст.
Дочь: (Кривощекова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
см. ГААК 144/06/529 стр 85 запись №230 Восприемники: крестьянин с. Камень Павел*** Нештаев и крестьянская жена Татьяна Андреевна Баяндина
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Сын: Кривощеков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Кривощеков Николай Яковлевич
ГААК 144/6/733 запись 270 стр 99
Смерть
Неизвестно