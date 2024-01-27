Абала (Рудникова) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1923
Дата смерти22.12.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923
Отец: Рудников Василий
Мать: Рудникова Александра
Рождение ребёнка
11.06.1946
Сын: Рудников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Абала Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.09.1968
Дочь: Волкова (Абала) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Абала Алексей Дмитриевич
Смерть
22.12.1984