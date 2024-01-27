Абала (Рудникова) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абала (Рудникова) Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1923

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923

Отец: Рудников Василий

Мать: Рудникова Александра

Рождение ребёнка
11.06.1946

Сын: Рудников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Абала Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.09.1968

Дочь: Волкова (Абала) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Абала Алексей Дмитриевич

Смерть
22.12.1984

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