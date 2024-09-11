Дубровский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1827 ст.
Отец: Дубровский Иван
№ 25. 27 февраля 1827 г. рожден, 1 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Ивана Дубровский сын Василий. Пленка # 007470256 кадр 25
Бракосочетание
Неизвестно
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
15.02.1860 ст.
Дочь: Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна
Мать ребёнка: Дубровская Надежда Кузминична
Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.
Сын: Дубровский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская Надежда Кузминична
№ 69. 22 декабря 1863 г. рожден , крещен 23. Василий. Села Верх-не-Почитанского крестьянин Василий Иванов Дубровский и законная жена его Надежда Козьмина оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 9 с. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно