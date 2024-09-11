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Дубровский Василий Иванович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.02.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1827 ст.

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 25. 27 февраля 1827 г. рожден, 1 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Ивана Дубровский сын Василий. Пленка # 007470256 кадр 25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Надежда Кузминична

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
15.02.1860 ст.

Дочь: Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна

Мать ребёнка: Дубровская Надежда Кузминична

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.

Сын: Дубровский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская Надежда Кузминична

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 69. 22 декабря 1863 г. рожден , крещен 23. Василий. Села Верх-не-Почитанского крестьянин Василий Иванов Дубровский и законная жена его Надежда Козьмина оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 9 с. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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