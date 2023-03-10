Евфимовская (Дубовик) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимовская (Дубовик) Надежда Алексеевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

28.01.1900

Дата смерти

06.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900

Отец: Дубовик Алексей Афонасьевич

Мать: Дубовик (Орловская) Евдокия Павловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
06.09.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград

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