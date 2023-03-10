Евфимовская (Дубовик) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1900
Дата смерти06.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900
МК г.Сосница. Церк. Воскрес. Госп-го, 1900. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.927
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
06.09.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград