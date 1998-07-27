Гудков Геннадий Федорович
Место рожденияСаратов
Дата рождения21.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949
Отец: Гудков Федор Семенович
Мать: Гудкова Ольга Михайловна
Саратов
Бракосочетание
25.08.1972
Жена: Гудкова Ольга Ивановна
25.08.1972
Рождение ребёнка
20.07.1974
Дочь: Мельгуй Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Гудкова Ольга Ивановна
Брянск
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Сущая Алена Геннадьевна
Мать ребёнка: Гудкова Ольга Ивановна
Махачкала