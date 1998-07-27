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Гудков Геннадий Федорович

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Место рождения

Саратов

Дата рождения

21.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949

Отец: Гудков Федор Семенович

Мать: Гудкова Ольга Михайловна

Саратов
Бракосочетание
25.08.1972

Жена: Гудкова Ольга Ивановна

25.08.1972
Рождение ребёнка
20.07.1974

Дочь: Мельгуй Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Гудкова Ольга Ивановна

Брянск
Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Сущая Алена Геннадьевна

Мать ребёнка: Гудкова Ольга Ивановна

Махачкала
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