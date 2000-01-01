Шапилов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапилов Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапилов Юрий Андреевич

Мать: Шапилова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапилова Вера Александровна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапилова Мария Александровна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапилов Егор Александрович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

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