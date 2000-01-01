Шапилов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапилов Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапилова Вера Александровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапилова Мария Александровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапилов Егор Александрович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапилов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна