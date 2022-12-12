Нагаев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1962
Отец: Нагаев Василий Фёдорович
Мать: Нагаева Мария Степановна
Бракосочетание
13.05.1983
Рождение ребёнка
15.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагаева Людмила Викторовна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагаева Людмила Викторовна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область