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Нагаев Владимир Васильевич

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Место рождения

Пятисотенный, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.12.1962

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1964 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1962

Отец: Нагаев Василий Фёдорович

Мать: Нагаева Мария Степановна

Пятисотенный, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.05.1983

Жена: Нагаева Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
15.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Людмила Викторовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Людмила Викторовна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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