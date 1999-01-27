Капиталинина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капиталинина Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1999

Отец: Капиталинин Дмитрий

Мать: Капиталинина Наталья

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