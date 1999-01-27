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Капиталинина Анастасия Дмитриевна
Капиталинина Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1999
Пол
Женский
Отец
Капиталинин Дмитрий
Мать
Капиталинина Наталья
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1999
Отец:
Капиталинин Дмитрий
Мать:
Капиталинина Наталья
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