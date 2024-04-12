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Дворников Всеволод Фролович

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Место рождения

Беляковское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дворников Фрол Александрович

Мать: Дворникова Елена Павловна

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Призыв на военную службу
25.12.1941
Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Мария Павловна

д.Зырянка Информация из документа книга памяти о пропавших бе звести Мужа Дворникова Всеволода Фроловича
Смерть
?.04.1942
Призван 25.12.1941 года. Красноаремеец 19 запасной стрелковый полк 22 запасной стрелковой девизии. выбыл в 62 стрелковый полк 10 стрелковой девизии Пропал без вести в апреле 1942 года . Документы в ар... Показать все
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