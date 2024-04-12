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Васильев Гордей Никифорович

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Васильев Никифор Афанасьевич

Мать: Васильева Екатерина Карповна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Гордеевна

Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Васюков Никита Гордеевич

Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Васюков Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильевна Пелагея Савельевна

Смерть
Неизвестно
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