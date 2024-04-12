Васильев Гордей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Гордеевна
Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Васильевна Пелагея Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно