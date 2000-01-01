Еремей Макаров Еремка Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей Макаров Еремка Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Мать: Вежава Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

Смерть
Неизвестно
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