Еремей Макаров Еремка Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Мать: Вежава Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова
Смерть
Неизвестно