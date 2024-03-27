Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: (Зотова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Викторовна

Мать ребёнка: (Зотова) Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зотова) Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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