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Поносова Марфа Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

24.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Щёткин Андриан

Мать: Щёткина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поносова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов Николай

Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фирулёва Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич

Смерть
24.09.1948

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