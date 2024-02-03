Поносова Марфа Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти24.09.1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Щёткин Андриан
Мать: Щёткина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поносова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов Николай
Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фирулёва Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Кузьмич
Смерть
24.09.1948