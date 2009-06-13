Раздьяконова (Третьякова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1928
Дата смерти13.06.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928
Рождение ребёнка
25.08.1957
Дочь: Разьяконова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Раздьяконов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1973
Дочь: Пашкина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Раздьяконов Анатолий Федорович
Русский Потам, Ачитский, Свердловская область
Смерть
13.06.2009