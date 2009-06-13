Раздьяконова (Третьякова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раздьяконова (Третьякова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1928

Дата смерти

13.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928

Отец: Третьяков Константин Евдокимович

Мать: Третьякова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
25.08.1957

Дочь: Разьяконова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Раздьяконов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1973

Дочь: Пашкина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Раздьяконов Анатолий Федорович

Русский Потам, Ачитский, Свердловская область
Смерть
13.06.2009
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