Dorfman Khaya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorfman Khaya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Dorfman Meer

Отец ребёнка: Dorfman Sukher

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Sura

Отец ребёнка: Dorfman Sukher

Рождение ребёнка
1856

Сын: Dorfman Khaim-Yankel

Отец ребёнка: Dorfman Sukher

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dorfman Sukher

Смерть
Неизвестно
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