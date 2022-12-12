Dorfman Khaya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Dorfman Meer
Отец ребёнка: Dorfman Sukher
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Sura
Отец ребёнка: Dorfman Sukher
Рождение ребёнка
1856
Сын: Dorfman Khaim-Yankel
Отец ребёнка: Dorfman Sukher
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dorfman Sukher
Смерть
Неизвестно