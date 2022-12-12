Унхеев Бальбур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унхеев Бальбур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башли

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапхоева Роза Бальбуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Степан Бальбурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Самсон Бальбурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унхеев Владимир Бальбурович

Мать ребёнка: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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