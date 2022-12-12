Унхеев Бальбур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башли
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапхоева Роза Бальбуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унхеев Степан Бальбурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унхеев Самсон Бальбурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унхеев Владимир Бальбурович
Мать ребёнка: не указана
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно