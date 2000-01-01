Щенникова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Щенников Никита Борисович

Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Щенников Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович

Шилово
Рождение ребёнка
13.08.1883

Сын: Щенников Диомид Борисович

Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович

Шилово
Смерть
Неизвестно
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