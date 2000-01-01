Щенникова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Щенников Никита Борисович
Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Щенников Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович
Шилово
Рождение ребёнка
13.08.1883
Сын: Щенников Диомид Борисович
Отец ребёнка: Щенников Борис Петрович
Шилово
Смерть
Неизвестно