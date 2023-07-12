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Крупенькина (Болихова) Галина Николаевна
Крупенькина (Болихова) Галина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Болихов Николай Михайлович
1911 г.р.
Мать
Болихова Елена Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Болихов Николай Михайлович
Мать:
Болихова Елена Дмитриевна
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