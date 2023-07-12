Крупенькина (Болихова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенькина (Болихова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Болихов Николай Михайлович

Мать: Болихова Елена Дмитриевна

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