Суслов Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Петр Сергеевич

Мать: Тамара Григорьевна

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