Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Alexey Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1767
Дата смерти20.02.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1767
Отец: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Ivan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1807
Сын: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Grigoriy Alexeevich
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.05.1819
Сын: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Vasiliy Alexeevich
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.02.1837