Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Alexey Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Alexey Ivanovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1767

Дата смерти

20.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1767

Отец: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Ivan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1807

Сын: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Grigoriy Alexeevich

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.05.1819

Сын: Kologrivova Кологривова Kologrivov Кологривов Vasiliy Alexeevich

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.02.1837

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