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Гавриленко (Романенко) Варвара Гавриловна

Место рождения

Барановка, Жытомирской обл, Украина.

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
18.12.1821

Сын: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
15.02.1824

Дочь: (Гавриленко) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
17.04.1828

Сын: Гавриленко Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
13.10.1830

Сын: Гавриленко Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
28.02.1833

Сын: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
24.06.1836

Сын: Гавриленко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Потапчук Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич

Смерть
Неизвестно

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