Гавриленко (Романенко) Варвара Гавриловна
Место рожденияБарановка, Жытомирской обл, Украина.
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1821
Сын: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
15.02.1824
Дочь: (Гавриленко) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
17.04.1828
Сын: Гавриленко Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
13.10.1830
Сын: Гавриленко Карп Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
28.02.1833
Сын: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
24.06.1836
Сын: Гавриленко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Потапчук Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриленко Григорий Потапиевич
Смерть
Неизвестно