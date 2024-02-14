Манойло Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло (Корсун) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46161009/
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Стребиж (Манойло) Александра

Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манойло Владимир

Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Рождение ребёнка
1940

Сын: Манойло Петр

Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Смерть
1951

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