Манойло Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло (Корсун) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46161009/
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Стребиж (Манойло) Александра
Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манойло Владимир
Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Манойло Петр
Мать ребёнка: Манойло (Дьяченко) Ефросинья
Смерть
1951