Pildavs Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pildavs Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1929

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Novika Iveta Novika

Мать ребёнка: Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1955

Дочь: Liekniņa (Pildava) Diāna

Мать ребёнка: Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna

Смерть
23.03.2005

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