Pildavs Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1929
Дата смерти23.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Novika Iveta Novika
Мать ребёнка: Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1955
Дочь: Liekniņa (Pildava) Diāna
Мать ребёнка: Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna
Смерть
23.03.2005