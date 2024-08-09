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Смирнов Петр Маркович

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

24.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Марк Николаевич

Мать: Марья Никифоровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Яковлевна

Военная служба
Неизвестно
Военная служба 1863-1875, 26-й пехотный Могилевский полк, Каптернамус
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.

Дочь: Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1876 ст.

Дочь: Смирнова Мария Петровна

Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1879 ст.

Сын: Смирнов Иван (Иоан) Петрович

Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1884

Сын: Смирнов Константин Петрович

Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
24.10.1908 ст.

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