Смирнов Петр Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти24.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Марк Николаевич
Мать: Марья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Яковлевна
Военная служба
Неизвестно
Военная служба 1863-1875, 26-й пехотный Могилевский полк, Каптернамус
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.
Дочь: Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.03.1876 ст.
Дочь: Смирнова Мария Петровна
Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
10.09.1879 ст.
Сын: Смирнов Иван (Иоан) Петрович
Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1884
Сын: Смирнов Константин Петрович
Мать ребёнка: Клавдия Яковлевна
Смерть
24.10.1908 ст.