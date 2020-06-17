Корсаков Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Николай Ильич

Корсаков Николай Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Корсаков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Корсаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсакова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсакова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсакова Нина Алексеевна

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close