Корсаков Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Корсаков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Корсаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
08.03.1960
Смерть
1991