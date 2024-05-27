Железняков Филипп Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Железнякова Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Железняков Николай Филиппович
Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Железнякова Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна
Смерть
Неизвестно