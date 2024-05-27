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Железняков Филипп Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Железняков Семен Иванович

Мать: Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекряжева Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Железнякова Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Железняков Николай Филиппович

Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Железнякова Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Чекряжева Ольга Федотовна

Смерть
Неизвестно

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