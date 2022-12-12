Тараненко (Лебедева) Александра Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко (Лебедева) Александра Анатольевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

11.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1983

Отец: Лебедев Анатолий

Мать: Лебедева Елена Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.2009

Сын: Тараненко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Тараненко Александр

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.12.2014

Дочь: Тараненко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тараненко Александр

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Александр

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