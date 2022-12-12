Тараненко (Лебедева) Александра Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1983
Отец: Лебедев Анатолий
Рождение ребёнка
05.03.2009
Сын: Тараненко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Тараненко Александр
Рождение ребёнка
24.12.2014
Дочь: Тараненко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тараненко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тараненко Александр