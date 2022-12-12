Лобушкин Кондратий Феодулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобушкин Кондратий Феодулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Лобушкин Федул

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
22.02.1888
Из раскольничьей секты присоединён в единоверие вторым чином. Священник Михаил Дьяконов. Дьячок Евграф Толстухин.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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