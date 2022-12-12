Лобушкин Кондратий Феодулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Лобушкин Федул
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
22.02.1888
Из раскольничьей секты присоединён в единоверие вторым чином. Священник Михаил Дьяконов. Дьячок Евграф Толстухин.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно