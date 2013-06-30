Плетенёв Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёв Петр

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Место рождения

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.

Дата рождения

05.12.1943

Дата смерти

30.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1943

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: Плетенева Варвара

с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Место жительства
По 1960
Образование
По 1960
школа, с. Соболивка Тепликский район Винницкой обл. Украина
Среднее
Работа или профессия
С 1961 по 1962
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Шахта № 31 бис
Место жительства
С 1961 по 1962
Военная служба
1963
Вапнярка (Томашпольский район Винницкая область, Украина)
Школа механиков спецслужб (ШМСС) в/ч 64369 | Ефрейтор
Военная служба
Между 1964 и 1965
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Образование
После 1965
Томск, город Томск, Томская область
Высшее | Томский Государственный Университет Радиофизический факультет Учился 7 лет.
Бракосочетание
?.05.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1969
Работа или профессия
После 1969
Томск, город Томск, Томская область
Снабженец | Водоканал, отдел снабжения
Рождение ребёнка
07.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Развод
1975

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.06.2013
Ганновер, Германия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ганновер, Германия
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