Плетенёв Петр
Место рожденияс. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Дата рождения05.12.1943
Дата смерти30.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1943
Отец: Плетенёв Гавриил
Мать: Плетенева Варвара
с. Уни, Унинский район, Кировская обл.
Место жительства
По 1960
Образование
По 1960
школа, с. Соболивка Тепликский район Винницкой обл. Украина
Среднее
Работа или профессия
С 1961 по 1962
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Шахта № 31 бис
Место жительства
С 1961 по 1962
Военная служба
1963
Вапнярка (Томашпольский район Винницкая область, Украина)
Школа механиков спецслужб (ШМСС) в/ч 64369 | Ефрейтор
Военная служба
Между 1964 и 1965
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Образование
После 1965
Высшее | Томский Государственный Университет Радиофизический факультет Учился 7 лет.
Бракосочетание
?.05.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1969
Работа или профессия
После 1969
Снабженец | Водоканал, отдел снабжения
Рождение ребёнка
07.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.2013
Ганновер, Германия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ганновер, Германия